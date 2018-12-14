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مصدر في الجهاد: عملية بيت إيل أسقطت تبجح نتنياهو وأمنه وتهديداته

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 11:57 - 14 ديسمبر 2018
جنود الاحتلال الإسرائيلي يتصدون للمتظاهرين في مستوطنة بيت ايل جنود الاحتلال الإسرائيلي يتصدون للمتظاهرين في مستوطنة بيت ايل
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أكد مصدر مسؤول في حركة الجهاد الاسلامي بالضفة الغربية، أن تسلل شاب إلى مستوطنة بيت إيل الجاثمة على أراضي المواطنين في البيرة، وإصابته لجندي بجراح خطيرة إثر ضربه بحجر برأسه من مسافة الصفر، وانسحابه بأمان، تشكل ضربة لقيادة الاحتلال الإسرائيلي وأمنه.

وقال المصدر المسؤول، أن عملية التسلل أسقطت المنظومة الأمنية للاحتلال، كما أسقطت حراساتهم الخاصة والمنظمة و"أمن المستوطنات" وأسلاكهم المكهربة والإلكترونية و كميرات مراقبتهم، ووهمهم وعلوهم، كما هو الحال في ناحل عوز بقطاع غزة.

وأضاف، أن عملية التسلل أسقطت تبجح نتنياهو وتهديداته للضفة الغربية والشعب الفلسطيني، كون مستوطنة "بيت إيل" التي يخرج جنود الاحتلال منها للقتل والهدم والاعتقال في قرى كوبر وسردا والجلزون ولرام الله.

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