حزب الله يشيد بالعمليات النوعية للمقاومة في الضفة

أشاد "حزب الله" اللبناني بالعمليات التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في القدس ورام الله أمس الخميس ضد جيش الاحتلال "الإسرائيلي".

وأثنى "حزب الله" في بيان له على "الأداء المتميز الذي أظهره المجاهدون الفلسطينيون وبراعتهم في توجيه ضربات عدة للعدو في أكثر من مكان وبشكل متزامن، والذي يكشف أيضاً عن جهوزية المقاومة واستعدادها الدائم في وجه العدوان".

ورأى "حزب الله" في عمليات أمس "تعبيراً صادقاً عن خيار الشعب الفلسطيني باعتماد المقاومة سبيلاً وحيداً لتحرير أرضه، مهما بلغت التضحيات".

كما بارك "للشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة شهادة منفذي عمليتي بركان ومستوطنة عوفرا الشهيدين أشرف نعالوه وصالح عمر البرغوثي"، مؤكداً على أن "دماء المجاهدين والشرفاء ستبقى تلاحق المحتلين الصهاينة حتى تهزمهم وتصنع النصر".

يذكر أن جنديين "إسرائيليين" قتلا وأصيب ثالث بحالة موت سريري، ورابع بجراح خطيرة، خلال عملية إطلاق نار قرب سلواد في رام الله بالضفة الغربية.