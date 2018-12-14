الحريري: نتنياهو لا يريد السلام

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يريد السلام، مشدداً أن موقف لبنان تجاه القضية الفلسطينية هو موقف الإجماع العربي الذي اتخذ في مبادرة السلام العربية لعام 2002.

وقال الحريري في حوار مع مجموعة من الباحثين والإعلاميين في لندن، "نحن لا نرى حلا سوى حل الدولتين، والقدس عاصمة للدولة الفلسطينية وضمان حق العودة للفلسطينيين".

واشار الحريري الى ان نتنياهو يريد قطعة صغيرة من لبنان وقطعة من الجولان وقطعة من فلسطين وقطعة من الأردن، مؤكداً تمسك لبنان بتنفيذ القرار 1701 بحذافيره.

ولفت الى ان الجيش اللبناني يتعاطى مع ما اثير حول موضوع الانفاق على الحدود الجنوبية، مشددا على استمرار الخروقات الاسرائيلية للقرار المذكور باستباحة الاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية.

واكد الحريري ان إسرائيل يجب أن تحاسب على الكثير من الانتهاكات التي قامت بها منذ صدور القرار 1701، مضيفاً "اذا قمنا بتعداد الشكاوى المقدمة من قبل لبنان إلى الأمم المتحدة ضد إسرائيل فلا يمكن أن نحصيها، ولكن ماذا حصل بكل هذه الشكاوى وما كان مآلها؟ لا شيء".