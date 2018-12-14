أستراليا تستعد للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

تستعد استراليا للإعلان عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل غداً، إذا لم يطرأ أي تغيير.

وأصدرت وزارة الخارجية في كنبرة الليلة الماضية، تحذيرا لمواطنيها الذين يعتزمون السفر إلى اندونيسيا الجارة المعارضة لهذه الخطوة. وتعد جزيرة بالي الشهيرة احدى الوجهات السياحية المميزة في العالم والتي يقصدها العديد من الاستراليين.

وقد ذُكر مؤخراً أنه حتى بعد الاعتراف، لن تنقل استراليا سفارتها من تل ابيب إلى القدس بسبب التكاليف الاقتصادية لهذه الخطوة واعتبارات تتعلق بالحراسة.

الجدير ذكره أن استراليا ستخوض الانتخابات في العام المقبل، ويخمن رئيس الوزراء الحالي سكوت موريسون بأنه سيحظى بدعم اليهود والمسيحيين المحافظين في دولته، في حال الاعتراف بالعاصمة "الإسرائيلية"، إضافة إلى توطيد علاقته مع البيت الأبيض في واشنطن.