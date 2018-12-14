الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة طالت 39 مواطناً بينهم نائبان من حماس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة وليلة أمس، حملة اعتقالات واسعة في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية، طالت 39 مواطنا على الأقل، بينهم نائبين بالمجلس التشريعي وصحفي.

وشهدت محافظة الخليل حملة مداهمات واسعة نفذتها قوات الاحتلال في مدينة الخليل وعدة قرى وبلدات، واعتقلت 13 مواطنا.

وقالت مصادر أمنية ومحلية لوكالة "وفا"، بأن قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، نفذت عمليات دهم وتفتيش لمنازل المواطنين في عدة أحياء في مدينة الخليل، وبلدتي أذنا، وبيت كاحل غرباً، ويطا والظاهرية جنوبا، وروعت الأطفال والامنيين، وعبثت بمحتويات المنازل، وأخرجت آخرين للعراء.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت كل من: النائب في المجلس التشريعي محمد اسماعيل الطل من بلدة الظاهرية، وحسن فلاح النتشة، وأمجد عبد الرزاق خليل الرجبي، ومحمد جوده ابو عمر، وبلال سليم سلهب، ومعتز محمد عدنان ابو زينه، ومازن النتشة من مدينة الخليل، والاشقاء معاذ والمتوكل بالله محمد أبو جحيشة، ورأفت ورؤوف رائد مطلق ابو جحيشة من بلدة اذنا، وياسر النجار من يطا، وسعيد عصافرة من بيت كاحل.

وفي ذات السياق سلمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" المواطن سمير بحيص من بلدة يطا بلاغا لمراجعة مخابراتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" 10 مواطنين من محافظة بيت لحم، تركزت في مخيم عايده شمالا.

وأفاد مصدر، بأن الاحتلال اعتقل كلا من: ياسين مامون بدير (18 عاما)، ومحمد ذيب البداونه (30 عاما)، وجمال سليمان راضي (53 عاما)، وعبد الرزاق بدوان (27 عاما)، وحمزة عبد العزيز أبو سرور (24 عاما)، وجميعهم من مخيم عايده شمال بيت لحم، وعيسى مصطفى العروج (27 عاما) من بلدة جناته شرقا، ومحمد عادل عطا الله (30 عاما) من قرية حرملة شرقا، وإبراهيم نوفل العدوين (26 عاما) من مخيم العزة شمالا، ويحيى هاني سعادة (30 عاما)، من جبل الموالح وسط مدينة بيت لحم، وعدي محمود أبو مفرح (27 عاما) من بلدة تقوع شرقا، وذلك بعد مداهمة منازلهم ومنازل ذويهم وتفتيشها .

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين، وأفادت مصادر محلية بأن عددا من الجيبات الاحتلالية اقتحمت أحياء عدة من المدينة، وفتشت عددا من المنازل واعتقلت النائب في المجلس التشريعي ياسر منصور، ود. مصطفى الشنار المحاضر في جامعة النجاح الوطنية، والمواطنين يوسف دويكات، وعبد الكريم الحلبي.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة مادما جنوب نابلس واعتقلت الأسير المحرر محمد زاهر القط، كما اعتقلت المواطن ساهر حمايل من قرية بيتا جنوب نابلس.

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة خمسة أسرى محررين من أنحاء مختلفة بمدينة القدس، وحوّلتهم إلى مراكز توقيف لاستجوابهم والتحقيق معهم.

وشملت الاعتقالات: شادي الحنش وشكري الحنش من بلدة أبو ديس، وصباح فرعون من بلدة العيزرية، ومحمد مطير من مخيم قلنديا، وعلاء الفاخوري من حي وادي الجوز.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت فجر أمس 20 مقدسياً، مددت اعتقال 13 منهم، وأفرجت عن السبعة الباقيين بشرط الحبس المنزلي والغرامة المالية.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خمسة مواطنين بينهم صحفي.

وأفاد مصدر أمني بأن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي موسى صلاح سمحان من قرية اللبن الغربي غرب المحافظة، والشاب معاذ دحادحة من حي المصايف برام الله، كما اعتقلت الشاب محمد القاضي من حي الجنان بمدينة البيرة، والمحرر أحمد نجيب مفارجة من قرية بيت لقيا غرب المحافظة، والشاب محمد حشايكة من بلدة بيتونيا غرب المحافظة.