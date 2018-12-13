الذهب يتراجع لأدنى مستوى مع صعود الدولار

هبط الذهب لأدنى مستوياته في نحو أسبوع، مع صعود الدولار والأسهم العالمية، بينما لامس البلاديوم مستويات مرتفعة قياسية بفعل توقعات بارتفاع الطلب على المعدن الذي يُستخدم كمحفز في صناعة السيارات.

وانخفض الذهب في السوق الفورية 0.3 في المئة إلى 1242.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1921 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 2.60 دولار، أو 0.2 في المئة، لتبلغ عند التسوية 1247.40 دولار للأوقية.

وارتفع الدولار مقابل سلة عملات رئيسية، مدعوما بهبوط اليورو بعدما خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو والتضخم للعام القادم.

وتعرض المعدن الأصفر النفيس لضغوط أيضا جراء تحسن الشهية للمخاطرة، حيث تلقت أسواق الأسهم العالمية دعما من علامات على انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.