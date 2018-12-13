الفيفا يدرس فكرة زيادة عدد المنتخبات في مونديال قطر

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جياني إنفانتينو، بأن الفيفا سيدرس قرار رفع عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، المقررة في قطر، إلى 48 منتخبا.

وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، بالدوحة: "سنجتمع بالمسؤولين القطريين لدراسة فكرة رفع عدد المنتخبات الوطنية المشاركة في مونديال قطر إلى 48، والقرار سيتم اتخاذه في مارس المقبل".

وقال رئيس الفيفا: "ملتزمون بعدم رفع عدد أيام مونديال قطر 2022 لتفادي مزيد من الضغط على اللاعبين والمنتخبات، ونقل البطولة إلى شهري نوفمبر وديسمبر، لن يمثل أي ضغط إضافي .. وسيكون هناك نقاش حول مالكي الحقوق".

وأشار إنفانتيو إلى أن: "الفيفا أصبحت مؤسسة جديدة لا تخشى أي نقاشات .. ومونديال2022 لو تم بـ 32 منتخبا سنعيش تجربة استثنائية مميزة كما عشنا في مونديال روسيا".

وأضاف رئيس الفيفا مونديال 2022 فرصة للعالم أجمع حتى يأتي ويتعرف على العالم العربي.