"سامسونغ" تستعرض هاتفا غير مسبوق!

استعرضت شركة سامسونغ هاتفها الجديد "Galaxy A8s"، وهو أول جهاز يطرح بشاشة "Infinity-O" المميزة.

وجاءت شاشة الهاتف بحجم 6.4 بوصة، ودقة عرض 2340/1080 بيكسل، وأكثر ما يميزها عن باقي الشاشات هو أنها تظهر الصورة على كامل مساحتها، باستثناء بقعة دائرية صغيرة فوق الكاميرا الأمامية.

كما زود الهاتف بمعالج "Snapdragon 710"، وذاكرة وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 غيغابايت، وبطارية بسعة 3400 ميللي أمبير.

ويتمتع الجهاز بكاميرا أساسية بثلاث عدسات بدقة (24+10+5) ميغابيكسل، يركب قربها ماسح لبصمات الأصابع سريع الأداء، وكاميرا أمامية بدقة 24 ميغابيكسل.