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الاحتلال يستعد لشرعنة 2000 بؤرة استيطانية بالضفة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 22:37 - 13 ديسمبر 2018
استيطان استيطان
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ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، مساء اليوم الخميس، أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ماندلبليت وافق على آلية بالتنسيق مع إيليت شاكيد وزيرة القضاء لشرعنة 2000 منزل استيطاني غير قانوني في الضفة الغربية.

وبحسب الصحيفة، فإن هذه الخطوة تم الإعلان عنها بعد وقت قصير من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والذي قرر تسوية أوضاع آلاف المنازل في الضفة الغربية والتي قال إنها بنيت "بنية صادقة" ولم يتم ترتيبها قانونية منذ عشرات السنوات.

ووفقًا لهارتس، فإن هذه المباني بنيت على مساحات خاصة غالبيتها لفلسطينيين داخل مستوطنات وبؤر استيطانية.

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