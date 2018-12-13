آلاف المستوطنين أمام منزل نتنياهو: نريد ان نعيش سئمنا الموت

شارك الليلة الالاف من المستوطنين في تظاهرة احتجاجية امام منزل رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو في القدس بسبب تدهور الامني بالمدينة المقدسة.

و وفقاً لموقع المستوطنين7 الاخباري العبري، فقد حمل المتظاهرون يافطات كتب عليها " سئمنا الموت"، "موتنا اصبح امامنا"، "لن نسكت لأننا سئمنا الموت" , "اين الامن يا سيد نتنياهو الذي وعدتنا به".

اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ظهر اليوم الخميس ، بمقتل جنديين واصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة بعد اطلاق النار على مجموعة من الجنود قرب مستوطنة جيفعات "عساف" قرب سلواد برام الله.

ووفقا لمصدر "إسرائيلي" فإن فلسطيني ترجل من سيارته وأطلق النار من سلاحه من مسافة قصيرة جداً نحو مجموعة من الجنود ثم عاد إلى السيارة وانسحب من المكان ومن غير المعروف ما إذا ردت القوة بإطلاق النار عليه - في هذه اللحظة تم فرص طوق كامل على مدينة رام الله.