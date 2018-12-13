ضابط بجيش الاحتلال: الجيش غير جاهز للحرب

صرح قائد فرقة غزة الأسبق بالجيش الإسرائيلي، العميد احتياط "موشيه تشيكو تمير"، لصحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم، بأن الجيش الإسرائيلي لن يكون قادرا على التعبير عن ذاته في الحرب القادمة.

ووفقا للصحيفة العبرية، قال العميد تمير: "إن مراقب الشكاوى بالجيش الإسرائيلي يستحاك بريك صادق، وأن الجيش الإسرائيلي غير مستعد للحرب، خصوصا الذراع البري بالجيش".

وأضاف تمير: "أرى مشكلة عدم جهوزية الجيش الإسرائيلي للحرب بشكل أوسع من بريك، وأقترح على كل من ينتقد تقرير بريك، أن يفكر مرتين".

وتابع يقول: "ذراع البر في الجيش الإسرائيلي لن يكون قادرا على التعبير عن نفسه بالحرب القادمة، وأقترح على رئيس الأركان القادم، آفيف كوخافي معالجة هذه المشكلة".

وأكد تمير أن "ذراع البر في الجيش الإسرائيلي، لم يقم بالمطلوب منه بشكل جيد خلال الحروب الأخيرة بقطاع غزة".

وتطرق العميد تمير الى مسألة أنفاق حزب الله في الشمال قائلا: "الأمر الذي أعترض فيه على الجيش هو قرار الجيش الاكتفاء بمعالجة الأنفاق، خوفا من التصعيد مع حزب الله".

وأكد تمير أن حزب الله مثل حماس، سيواصل حفر الأنفاق لأغراض وأهداف تكتيكية، وإذا عرفوا أن "إسرائيل" مردوعة وخائفة من محاربة الأنفاق فأن هذا سيؤثر على الجيش كثيرا.

وأشار الى أن "إسرائيل" ستتعرض للمزيد من حفر الانفاق على حدودها، إذا أدرك حزب الله أن "إسرائيل" ستكتفي بمعالجة الأنفاق على مستوى متدني حفاظا على الهدوء.