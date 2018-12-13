الاحتلال: اختفاء سلاح أحد الجنود القتلى من موقع عملية اليوم

ذكرت وسائل الإعلام العبرية أن سلاح أحد الجنود القتلى في عملية "جفعات آساف" (مفرق برقا ) اختفى من موقع العملية.

و بحسب الاعلام العبري، فإن التقديرات تشير الى أن منفذ العملية قد وضع يده على السلاح.

و اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ظهر اليوم الخميس ، بمقتل جنديين واصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة بعد اطلاق النار على مجموعة من الجنود قرب مستوطنة جيفعات "عساف" قرب سلواد برام الله.

ووفقا لمصدر "إسرائيلي" فإن فلسطيني ترجل من سيارته وأطلق النار من سلاحه من مسافة قصيرة جداً نحو مجموعة من الجنود ثم عاد إلى السيارة وانسحب من المكان ومن غير المعروف ما إذا ردت القوة بإطلاق النار عليه - في هذه اللحظة تم فرص طوق كامل على مدينة رام الله.