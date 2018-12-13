نتنياهو يبعث برسالة شديدة اللهجة لحماس بغزة

أفادت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم الخميس، أن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بعث برسالة شديدة اللهجة لحركة حماس بقطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن نتنياهو أبلغ حماس بأن "إسرائيل" ستعمل ضد حماس، في حال استمرارها بتنفيذ العمليات الأمنية بالضفة الغربية.

ونقلت الصحيفة العبرية، عن مصدر سياسي "إسرائيلي" وصفته بـ "رفيع" قوله: "إن نتنياهو أوضح لحماس، أنه لن يكون وقف إطلاق نار بغزة، بالتوازي مع تنفيذ العمليات بالضفة الغربية".

وأشارت الصحيفة العبرية، الى أن رئيس الوزراء نتنياهو، أجرى اليوم جلسة تقدير موقف أمنية، مع قيادة الجيش الإسرائيلي، بمقر وزارة الحرب بالكرياه، وذلك لمناقشة التطورات الأمنية في أعقاب عملية اطلاق النار اليوم، بالقرب من مستوطنة "جفعات آساف" التي أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين، وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة.

من جانب آخر، قال المحلل العسكري تال ليف رام بان حماس منذ وقت طويل تسعى لتسخين الوضع في الضفة الغربية مشيراً الى ان هناك احتمال بنجاح حماس هذه المرة.

و أشار الى أن الوضع الساخن في الضفة الغربية سيؤدي مرة اخرى لمواجهة عسكرية بين قطاع غزة و "اسرائيل".