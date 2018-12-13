إصابة مواطن نتيجة رشق المستوطنين المركبات قرب حلحول

أصيب مواطن بجروح ورضوض في جسده، عقب رشق مستوطنين مركبات المواطنين على مفرق "بيت عنون" المؤدي الى بلدة حلحول، شمال محافظة الخليل، مساء اليوم الخميس.

وقال مستشفى الأهلي بالخليل، إن مواطنا وصل المستشفى عقب تعرض مركبته للرشق بالحجارة من قبل المستوطنين المتجمعين في منطقة "بيت عنون".

وعززت قوات الاحتلال الإسرائيلي تواجدها على المفرق في أعقاب تجمع للمستوطنين بالمنطقة، الذين أدوا صلوات تلمودية، ورددوا هتافات طالبت بتشديد الإجراءات بحق المواطنين الفلسطينيين ومنعهم من المرور عبر الشوارع الرئيسية.

كما عززت قوات الاحتلال تواجدها على مداخل البلدات الفلسطينية والمستوطنات المقامة على أراضي محافظة الخليل.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وفي بلدة حلحول.