مستوطنون يتظاهرون للمطالبة بإعدام الرئيس عباس

تجمع، مساء اليوم الخميس، عشرات المستوطنين، في المكان الذي نفذت فيه عملية إطلاق النار التي قتل فيها جنديان وأصيب آخران بجروح خطيرة، قرب مستوطنة "جفعات أساف"، شرق مدينة رام الله.

وطالب المستوطنون جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرد القاسي على الفلسطينيين، ورفعوا صور الرئيس محمود عباس وعليها شعارات تطالب بقتله وإعدامه، ورددوا الهتافات العنصرية والمعادية للعرب، كما طالبوا بمنع العرب من المرور عبر شارع 60.

وينفذ المستوطنون منذ ساعات صباح اليوم هجمات واعتداءات على المواطنين ومركباتهم ومنازلهم، وقاموا بقطع العديد من الطرق بالضفة الغربية والعربدة فيها، حيث هاجموا منازل المواطنين جنوب نابلس وشرق رام الله.