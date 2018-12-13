انتهاء جلسة المشاورات الأمنية ونتنياهو يتخذ 6 قرارات

قال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو خلال جلسة مشاورات أمنية: " اليوم أغلقنا الحساب مع منفذي عمليتي بركان وعوفرا " نعالوة والبرغوثي"، واليوم تلقينا عملية صعبة جدا قتل لنا جرائها جنود".

و نقلت القناة 20 العبرية عن نتانياهو قوله: "نحن سنحاسب من نفذ تلك العملية، والمبدأ الذي نعمل و فقا له هو من يريد ان يستهدفك استهدفه، وكل من يريد المساس بنا سنريق دمه، واعدائنا يعلمون ذلك ونحن سنصل لهم".

و أضاف نتانياهو قائلاً: "هم يعتقدون بأنهم سيجتثوننا من تلك الارض ولكنهم لن ينجحوا بذلك".

وجاءت اقوال نتنياهو بعد انتهاء جلسة مشاورات امنية لتقييم الوضع اثر العمليات اليوم.

كما اعطى نتنياهو تعليماته اولا ببذل جهود اكبر لإلقاء القبض على منفذي العمليات، كما أعطى تعليماته لقوات الجيش لتعزيز تواجدها على الطرق الرئيسية بين المستوطنات ، و وضع حواجز عسكرية على الطرق الرئيسية في الضفة الغربية، و تطويق البيرة وسحب تصاريح العمل داخل اسرائيل من ابناء منفذي العمليات.

كما قرر نتنياهو تسوية مكانة آلاف الوحدات الاستيطانية الغير شرعية لتصبح شرعية ، مطالباً المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبلت للقيام بإجراءات قانونية تسمح ببناء 82 وحدة استيطانية داخل مستوطنة عوفرا، واقامة منطقتين صناعيتين للمستوطنين قرب مستوطنة افني حيفتس وقرب بيتار عليت.