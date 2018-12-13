الشيخ عدنان: إعدام العارضة يدلل على الارباك والرعونة التي يعيشها جيش الاحتلال

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان، أن إعدام الاحتلال للشهيد حمدان العارضة بدم بارد يدلل على حالة الارباك والرعونة التي يعيشها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الشيخ عدنان لدى وصوله منزل الشهيد العارضة مساء الخميس: "إن العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة هي جرائم حرب يرتكبها الاحتلال والمستوطنين"، داعياً إلى اليقظة والتوحد ورص الصفوف في مواجهة هذه الجرائم وحماية البلدات والقرى والمدن.

وأشاد الشيخ عدنان بتضامن المواطنين في الضفة، مطالباً إياهم بفتح بيوتهم للعالقين ممن حال حصار رام الله دون عودتهم إلى منازلهم.

يُشار إلى أن الاحتلال الاسرائيلي أعدم مساء اليوم الخميس المواطن حمدان العارضة بدم بارد اثناء انزلاق مركبته عن الطريق في المنطقة الصناعية في رام الله دون أن يشكل أي خطر على الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.