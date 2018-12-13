نتنياهو: تلقينا ضربة مؤلمة في سلواد

أكد رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "إسرائيل" تلقت اليوم الخميس ضربة مؤلمة خاصة بعد عملية إطلاق النار جنوب سلواد والتي أدت لمقتل جنديين إسرائيليين.

وقال نتنياهو وفقاً لموقع روتر العبري: "أغلقنا الحساب مع منفذي عمليتي بركان وعوفرا؛ لكننا تلقينا ضربة مؤلمة في سلواد".

وأضاف: "سنحاسب من نفذ العملية فكل من يريد أن يستهدف جنودنا أو المساس بنا سنريق دمه"، مشيراً إلى ان جيش الاحتلال سيتمكن من قتل منفذ عملية إطلاق النار صباح اليوم الخميس.

ومن الجدير ذكره أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتال منذ مساء أمس الأربعاء وحتى فجر اليوم الخميس ثلاثة مواطنين في الضفة المحتلة بينهم المطارد أشرف نعالوة منفذ عملية بركان.