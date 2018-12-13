تحميل نسخة الكتاب.. ماذا كان يقرأ الشهيد نعالوة قبل استشهاده؟

بيده كتابٌ وأخرى تقبض على السلاح، يقلب الصفحات ليفهم ما يدور في زنازين الموت الإسرائيلية وما يواجهه الأسرى من تحقيقات على يد جنود الاحتلال، مبتسمًا كان حينها _ربما_ عندما طمأنه سلاحه وهمس له: "لن نخرج من هنا سوى شهداء ولن ينعموا بالقبض علينا".

"دوخ الاحتلال" وأصبح أيقونة للشباب الثائر في الضفة الغربية بعد عملية بطولية أدت إلى مقتل مستوطنين، لكن الفارق في الأمر هو قدرته على الاختفاء عن أنظار الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي سخرت كل إمكانياتها للبحث عنه على مدار شهرين.

في الغرفة التي تحصن بها في منزل عائلة "بشكار" في مخيم عسكر بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، دأب الشهيد نعالوة على قراءة كتاب "صراعٌ في الظلام" حول كيفية المواجهة في أقبية التحقيق.

حين دقت ساعة المواجهة حمل نعالوة رصاصة وسلاحه وهبَّ من مكانه تاركًا خلفه كتابه، وعلى مدار 3 ساعات اشتبك مع قوات الاحتلال الخاصة التي حاصرت المبنى فجرًا، ولم تستطع كل معداتهم وجنودهم من الاقتراب منه إلا بعدما فاضت روحه إلى بارئها شهيدًا.

لكن نعالوة الذي سطر درسًا أمنيًا عظيمًا للثائرين في الضفة الغربية، زرع كذلك نبتةً الوعي التي رواها بدمه، فقد كان الشهيد المثقف الواعي المشتبك، على درب صاحب الكلمات الرنانة الشهيد باسل الأعرج.

ويرمي مؤلفو الكتاب الصادر عن مركز ابن اليمان الإعلامي للتوعية الأمنية – حركة المقاومة الإسلامية حماس، إلى تحقيق هدفين للقارئ، الأول معرفي، يسلط الضوء على طبيعة وأساليب عمل أجهزة مخابرات الاحتلال الإسرائيلي للإيقاع بالمقاومين، والثاني تعليمي، يزوّد القارئ بنصائح وإرشادات لتجنّب الوقوع في هذا الفخ.

وينبه الكتاب إلى أن التحقيق لا يعني فقط جلسة تعذيب ومحاولات نزع اعترافات ويقول: "ليس هناك من يستطيـع أن يؤكـد أن التحقيق لا يتجاوز سوى جولة"

الكتاب من إعداد الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال؛ أسرى حركة "حماس" تحديداً، يتضمن أربعة أبواب، الأول: الاعتقال وأشكاله، والثاني التحقيق وأشكاله وأساليبه، والثالث دور العملاء داخل الزنازين، والرابع: غرف العار. هو جزءٌ من سلسلة "الدراسات الأمنية" وصدر عن مركز ابن اليمان الإعلامي للتوعية الأمنية، 2005.

وسخرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مؤخرًا إمكانيات كبيرة للوصول إلى نعالوة، إذ اقتحمت قرى وبلدات عدة، وشنت عمليات أكثر من مرة في يوم واحد بمسقط رأسه، واعتقلت أقارب له وشباناً آخرين على أمل الحصول على أي معلومة تؤدي إلى الوصول إليه.

وتتهم قوات الاحتلال "نعالوة" بتنفيذ عملية إطلاق نار أدت لمقتل مستوطنَين إسرائيليين وإصابة ثالث بجروح خطيرة في 7 أكتوبر الماضي داخل المنطقة الصناعية (بركان) في مستوطنة "أرئيل" قرب مدينة سلفيت شمال الضفة.

واندلعت مواجهات في عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة بعد أن اغتالت قوات الاحتلال فجر الخميس أشرف نعالوة منفذ عملية "بركان"، وصالح البرغوثي منفذ عملية "عوفرا"، خلال اشتباكين مسلحين وقعا مساء أمس وفجر اليوم في كل من رام الله ونابلس، فيما قضى شهيد ثالث برصاص الاحتلال في القدس المحتلة بزعم تنفيذه عملية طعن.

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