استشهاد شاب برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس

استشهد مواطنٌ برصاص الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، وأصيب جندي بجراح طفيفة بعملية دهس في محافظة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة وفقاً لوسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي.

فيما أبلغ الارتباط المدني الفلسطيني وزارة الصحة باستشهاد مواطن (لم تعرف هويته بعد) عقب إطلاق الاحتلال النار عليه قرب مدخر البيرة الشمالي.

وفي تفاصيل العملية ذكر مراسلنا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على سيارة قرب مصنع الحديد بالمنطقة الصناعية في البيرة بدعوة محاولته القيام بعملية دهس.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي فور إصابة سائق السيارة منع طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر من الوصول إلى المصاب لإنقاذ حياته، الأمر الذي أدى إلى استشهاده بعد اصابته بجراح خطيرة.





