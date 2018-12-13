مواجهات بين قوات الاحتلال والمواطنين بيت لحم

اندلعت مواجهات متفرقة بعد ظهر الخميس بين المواطنين وقوّات الاحتلال في مدخل بلدة تقوع جنوب شرقي محافظة بيت لحم بالضّفة الغربية، في وقت أقامت فيه قوّات لاحتلال حواجز عسكرية بمداخل قريبة من الشوارع الالتفافية في محافظة الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأنّ قوّات الاحتلال أطلقت قنابلها الغازية والصوتية صوب شبّان رشقوها بالحجارة قرب بلدة تقوع قضاء بيت لحم.

كما أقامت قوّات الاحتلال عددا من الحواجز العسكرية على عدد من المداخل الرئيسة في محافظة الخليل، من بينها: مخيم العروب والفوار وحلحول، تخللها تدقيق في بطاقات المارة.