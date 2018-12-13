هذا ما قالته السلطة تعقيباً على جرائم الاحتلال بالضفة

قالت رئاسة السلطة الفلسطينية: "إن المناخ الذي خلقته سياسة الاقتحامات المتكررة للمدن والتحريض على الرئيس محمود عباس، وغياب أفق (السلام) هو الذي أدى إلى هذا المسلسل المرفوض من العنف الذي ندينه ونرفضه، والذي يدفع ثمنه الجانبان" على حد قولها.

وأضافت الرئاسة في بيان لها: "إن سياستنا الدائمة هي رفض العنف والاقتحامات وإرهاب المستوطنين، وضرورة وقف التحريض، وعدم خلق أجواء تساهم بتوتير الوضع".

وشددت على أن موقف عباس الدائم هو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967، وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يوفر الأمن والاستقرار والسلام للجميع.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اغتالت أمس الليلة وفجر اليوم الخميس، ثلاثة شبان في الضفة الغربية المحتلة بينهم المطارد أشرف نعالوة منفذ عملية بركان البطولية والتي أدت حينها إلى مقتل مستوطنين وإصابة ثالث وذلك قبل ما يقارب الـ8 أسابيع، بينما استشهد المواطن مجد أبو مطير صباح اليوم الخميس بزعم تنفيذه عملية طعن أدت لإصابة مستوطنين صهاينة، كما اغتالت ليلة أمس الأربعاء المواطن صالح البرغوثي المتهم بمساعدة منفذي عملية عوفرا التي أدت لإصابة 9 جنود صهاينة.