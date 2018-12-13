تعرف على 5 أغذية مفيدة للكبد و5 أخرى مضرة

من أجل الحفاظ على كفاءة وصحة الكبد؛ ينصح الأطباء بأنواع من الأغذية التي يجب تناولها، وأخرى يجب تجنبها، فما هي؟

ويلعب الكبد دورا أساسيا في جسمنا، ولكن في أحيان عديدة لا نولي أهمية كافية لهذا العضو، دون أن نعلم أن كل ما نشربه أو نأكله يتم هضمه من قبل هذا الجزء المؤثر في الجهاز الهضمي.

ويؤدي عدم المحافظة على الكبد في صحة جيدة إلى أمراض مختلفة، ومن أبرزها: اليرقان، وهو زيادة غير طبيعية في مادة البيليروبين في الدم، تؤدي إلى اصفرار الجلد والعينين واللثة، وهو مرتبط مباشرة بوظائف الكبد، بما أن هذا العضو هو المسؤول عن تصفية مادة البيليروبين.

ماذا نأكل وماذا نشرب للحفاظ على صحة الكبد؟

ونقدم لك هنا أغذية تحسن حالة وظائف الكبد، وأخرى مضرة له، وذلك وفقا لمقال للكاتبة ساندرا غونزاليس نُشر في مجلة "موخير أوي" الإسبانية.

1- الماء

من المعلوم أن شرب ما لا يقل عن لترين من الماء يوميا هو أمر مفيد للصحة، حيث إن ترطيب الجسم والحفاظ على مستوى السوائل فيه هو أمر مهم لمساعدة الكبد على التخلص من السموم التي لا يحتاجها الجسم أو لا يتقبلها.

2- الفواكه والخضراوات

تماما مثل أي حمية غذائية صحية، تلعب الخضراوات دورا أساسيا في صحة جسمنا، بما أنها تعد من أفضل الأطعمة المضادة للأكسدة، كما تحتوي على كميات مهمة من الألياف المفيدة لعملية الهضم.

وأهم أنواع الخضراوات وأكثرها فائدة الخرشوف، والبطاطس الحلوة، والجزر، والبروكلي، والقرنبيط، والسبانخ. أما بالنسبة للغلال، فيجب عدم إهمال تناول الحمضيات، مثل العنب والتفاح والتوت والجريب فروت والبرتقال.

3- البقوليات والجوز

أغلب البقوليات والمكسرات تحتوي على فوائد مهمة ومضادة للأكسدة، وكميات مرتفعة من الألياف، إلى جانب الدهون الصحية المفيدة لتجنب مشاكل الدم والقلب والشرايين.

والأغذية التي يجب المواظبة على تناولها هي الحمص والعدس والفاصوليا. أما بالنسبة للمكسرات، فيجب التركيز على الجوز والكستناء اللذين يجب تناولهما كلما أمكن ذلك.

4- اللحوم البيضاء

العديد من أنواع اللحوم البيضاء، مثل الدجاج والأرانب والديك الرومي، إضافة إلى الأسماك البيضاء، مثل سمك القد، والبيض أيضا، تعزز جميعها عمل النظام المناعي والجهاز الهضمي.

5- القهوة والشاي

سواء كنت من محبي القهوة أو الشاي، فإن كليهما مفيد، حيث يعتبران من مضادات الأكسدة، ويعززان وظائف الكبد، كما أن الكافيين يساعد على الهضم.

ما الأغذية التي يجب تجنبها للحفاظ على صحة الكبد؟

1- الكحول

2- الأطعمة المعلبة والمصنعة

الأطعمة المطبوخة سلفا، والأكلات المدخنة وعلب المصبرات، واللحوم المجمدة وما إلى ذلك، ويعتبر استهلاكها بشكل مكثف مضرا، بسبب كمية المواد الحافظة الموجودة فيها. وفي الواقع، يمكن أن يؤدي عدد من هذه المنتجات إلى أمراض خطيرة مثل سرطان الكبد.

3- الألبان الكاملة

من المفضل دائما شرب الحليب واللبن منزوع الدسم، وعدم الإكثار من تناول الأجبان، لأنها تحتوي على نسب كبيرة من الدهون الحيوانية والمشبعة.

4- اللحوم الحمراء

الإفراط في تناول اللحوم الحمراء مضر بالكبد، لأنه يبطئ عمل هذا العضو، ويجعله يبذل جهدا أكبر لتحليل العناصر الغذائية؛ ولهذا يجب مراقبة نسق استهلاكنا للحم.

5- المشروبات الغازية

الإكثار من هذه المشروبات يعد أيضا ضارا بالصحة، ويعود ذلك بالأساس إلى احتوائها على كميات مرتفعة من السكر والكربوهيدرات المكررة. وكل هذا السكر يتراكم في الكبد، ويجعل من الصعب التخلص منه، وهو ما قد يؤدي إلى العديد من المضاعفات مثل الالتهاب.