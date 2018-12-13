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إصابات جراء اعتداءات المستوطنين ومواجهات مع الاحتلال في نابلس

  • فلسطين اليوم - نابلس
  • 14:43 - 13 ديسمبر 2018
ارشيفية ارشيفية
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أصيب عشرات المواطنين، اليوم الخميس، جراء اعتداءات المستوطنين على المواطنين في نابلس وأصيب عدد أخر خلال المواجهات مع الشبان.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة اثنين بشظايا قنابل الاحتلال، فيما أصيب 3 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وسجلت إصابة جراء اعتداء مستوطنين، كما أصيب آخر بالغاز السام و6 إصابات أخرى عولجت ميدانيا في المواجهات عصير القبلية.

وفي بلدة عوريف جنوب نابلس، أصيب مواطنين اثنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وإصابتين بالغاز، وإصابة أخرى جراء اعتداء المستوطنين.

وفي السياق أصيب مواطنين جراء اعتداء المستوطنين على مركبات المواطنين في مفرق يتسهار جنوب نابلس.

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