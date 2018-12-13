الاحتلال يفرض إغلاقاً شاملاً على مدينتي رام الله والبيرة

فرضت قوات الاحتلال الصهيوني أغلاقا شاملا على مدينتي رام الله والبيرة وأغلقت كافة مداخلها والطرق المؤدية لها بعد العملية البطولية التي وقعت على الطريق الالتفافي المردي إلى حاجز بيت أيل شمالا قتل فيها ثلاثة مستوطنين وأصيب رابع.

وترافق هذا الإغلاق مع اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال لمدينة رام الله والقرى القريبة من الحاجز، وقامت بحملات دهم وتفتيش بحثا عن منفذ العملية الذي أستطاع الفرار من المكان، وإعلان جيش الاحتلال عن فرض طوقا عسكريا شاملا على المدينة.

وقالت مصادر محلية في المدينة أن الاحتلال أغلق كل من حاجز عطارة، وحاجز حلميش طريق مخيم الجلزون شمالا، وعيون الحرامية وعين سينيا وجسر بلدة عين يبرود، وطريق بلدة دير دبوان وسلود شرقا، وحاجز بيت أيل شمالا، وطريق العنب، وكفر نعمة دير بزيغ، ومدخل بلدة بتونيا غربا.

وفي المنطقة الجنوبية للمدينة أغلقت قوات الاحتلال حاجز قلنديا بالكامل، كما أغلقت طريق رام الله نابلس بكلا الاتجاهات وإغلاق كامل لحاجز حوارة جنوب نابلس وطريق مستوطنة يتسهار.

وأغلقت قوات الاحتلال بلدة بتين، القريبة من الحاجز، وقامت بمداهمة وتفتيش في منازلها، كما واقتحمت عدد من المنازل المحيطة بالحاجز وقامت بعمليات تفتيش.

وفي مدينة البيرة، اقتحمت أكثر من عشرة أليات المدينة وانتشر عشرات الجنود المشاة في شوارعها، وقاموا بمداهمة عدد من المنازل واعتلاء أسطحها.

وبحسب المصادر فإن جنود الاحتلال لاحقوا الشبان الذين خرجوا بمسيرة إلى حاجز بيت أيل وقاموا بإطلاق قنابل الغاز والصوت باتجاههم بعد اندلاع مواجهات في المكان.