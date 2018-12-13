حماس: أصالة شعبنا في احتضان المطاردين لن تتوقف

باركت حركة "حماس" العمليات البطولية التي نفذتها ثلة من أبنائه الأبطال في الضفة المحتلة، والتي كان آخرها عملية إطلاق النار البطولية شمال رام الله؛ ومقتل 3 جنود من جيش العدو.



وأكدت حماس في بيان لها اليوم السبت، إن أبناء شعبنا كافة، ومن بينهم أبناء حماس، لن يتوانوا عن تلبية واجب الوطن، في الدفاع عن أرضنا المحتلة وعن المقدسات، فالمقاومة ماضية ما دام شبر من أرضنا محتلاً.



وأضافت في بيانها: "نحيي عائلات الشهداء الأبطال، فهي عائلات مباركة معروفة بتاريخها النضالي بين أبناء شعبنا، فالشهيد صالح البرغوثي هو نجل الأسير المحرر عمر البرغوثي الذي قضى أكثر من 25 عامًا في سجون الاحتلال، في حين ما تزال قوات الاحتلال تعتقل عائلة الشهيد أشرف نعالوة منذ أكثر من شهرين في زنازينها".



وأردفت: "إن أصالة شعبنا في احتضان المطاردين لن تتوقف، وما قدمته عائلة "بشكار" في احتضان المقاوم "نعالوة" مثال مشرف على وفاء شعبنا للمقاومين، ونقول لكل قادة العدو والمستوطنين لا تحلموا بالأمن فوق أرضنا، وعليكم الرحيل، وإن خيار شعبنا في تحرير أرضه لا تراجع عنه مهما بلغت التضحيات".



ودعت حماس، أبناء شعبنا المجاهد إلى المشاركة الفاعلة في أعراس الشهداء، والتضامن الواسع مع عائلاتهم بحضور بيوت التهنئة بالشهادة.

وقُتل ظهر اليوم الخميس، 3 جنود إسرائيليين، وأصيب اثنان آخران بجراح خطيرة، في عملية إطلاق نار قرب بلدة سلواد شرقي مدينة رام الله.