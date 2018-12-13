مرفق صورة سيارة العملية..تفاصيل عملية "سلواد" والتي أدت لمقتل جنديين "إسرائيليين"

نشرت وسائل الاعلام "الإسرائيلية" تفاصيل عملية سلواد البطولية التي أدت الى مقتل جنديين إسرائيليين واصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة قرب مستوطنة "سلواد".

وقالت وسائل الإعلام "الإسرائيلية" ان عملية إطلاق النار في "جفعات آساف" بدأت بعدما ترجل فلسطيني من سيارته وأطلق النار من سلاحه من مسافة قصيرة جدا نحو مجموعة من الجنود.

وقالت وسائل الاعلام ان المنفذ عاد إلى السيارة وانسحب من المكان ومن غير المعروف ما إذا ردت القوة بإطلاق النار عليه - في هذه اللحظة تم فرص طوق كامل على مدينة رام الله.

ويشار الى ان عملية سلواد تأتي بعد ساعات قليلة من استشهاد ثلاثة من منفذي عمليات كوبر وعوفرا والقدس.

صورة سيارة العملية:



