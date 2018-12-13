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دواد شهاب: عملية سلواد البطولة تؤكد ان الاحتلال سيرتد خائباً وخاسراً

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 11:29 - 13 ديسمبر 2018
عملية سلواد عملية سلواد
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بارك داوود شهاب مسؤول المكتب الاعلامي لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الخميس، عملية اطلاق النار البطولية قرب سلواد برام الله والتي أدت لمقتل 3 جنود إسرائيليين واصابة آخر بجراح خطيرة .

وقال خلال بيان مقتضب " نحن على ثقة وقناعة بأن الاحتلال سيرتد خائبا وخاسرا والعدوان سينكسر ، وان جيل النصر يعلو ويمتد في كل شبر من ارض فلسطين ، والدماء الغالية تزهر ثورة وغضبا .

وتأتي العملية البطولية بعد ساعات قليلة من اغتيال الاحتلال لمنفذ عملية كوبر اشرف نعالوة" ومنفذ عملية عوفرا صلاح البرغوثي وامجد مطير منفذ عملية القدس .

 

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