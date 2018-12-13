دواد شهاب: عملية سلواد البطولة تؤكد ان الاحتلال سيرتد خائباً وخاسراً

بارك داوود شهاب مسؤول المكتب الاعلامي لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الخميس، عملية اطلاق النار البطولية قرب سلواد برام الله والتي أدت لمقتل 3 جنود إسرائيليين واصابة آخر بجراح خطيرة .

وقال خلال بيان مقتضب " نحن على ثقة وقناعة بأن الاحتلال سيرتد خائبا وخاسرا والعدوان سينكسر ، وان جيل النصر يعلو ويمتد في كل شبر من ارض فلسطين ، والدماء الغالية تزهر ثورة وغضبا .

وتأتي العملية البطولية بعد ساعات قليلة من اغتيال الاحتلال لمنفذ عملية كوبر اشرف نعالوة" ومنفذ عملية عوفرا صلاح البرغوثي وامجد مطير منفذ عملية القدس .