ضابط "إسرائيلي": العملية في الضفة لم تنته بعد

قال ضابط كبير في قيادة جيش الاحتلال في الضفة الغربية بعد اغتيال نعالوة والبرغوثي بأن العملية لم تنته بعد.

اكد الضابط وفقا للقناة الـ20 ان العملية نضجت خلال 48 ساعة اما حيال عملية عوفرا نحن بالفعل قمنا بإغتيال البرغوثي ولكننا سنواصل العمل في المنطقة حتى ان نصل لباقي افراد المجموعة التي نفذت عملية عوفرا.

واضاف الضابط قائلاً "كنا قريبين من اشرف نعالوة عدة مرات وفقدناه اثاره تقريباً، الشهيد نعالوة لم يرتكب أخطاء" .

وتابع :"لا زالنا داخل عملية مطاردة لباقي منفذي عملية عوفرا".

ويشار الى قوات الاحتلال اغتالت فجر اليوم الخميس، المطارد أشرف نعالوة منفذ عملية بركان، والشاب صالح عمر البرغوثي منفذ عملية عوفرا، خلال عمليتين عسكريتين في مخيم عسكر بمدينة نابلس، وفي رام الله في الضفة الغربية المحتلة.