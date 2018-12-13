هنية يتوجه للقاهرة وموسكو في زيارة رسمية الأسبوع المقبل

يتوجه رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية الأسبوع المقبل إلى القاهرة في زيارة رسمية، قبل زيارته المرتقبة للعاصمة الروسية موسكو.

وقال مصادر إعلامية مقربة من حركة حماس إن هنية سيتوجه للقاهرة الأسبوع المقبل، قبل زيارته المقررة لروسيا.

وكانت الخارجية الروسية وجهت دعوة رسمية لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية لزيارة العاصمة الروسية موسكو.

وحمل الدعوة سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين السيد حيدر رشيد خلال لقائه رئيس المكتب السياسي في مكتبه بغزة.

وفي تصريح صحفي سابق، أكد باسم نعيم، عضو القيادة السياسية لحماس أن "إسماعيل هنية سيتوجه إلى موسكو حيث قبل الدعوة الرسمية التي تلقاها من الخارجية الروسية، إذ سيلتقي مع القيادة الروسية لبحث العلاقات الثنائية، والأوضاع الفلسطينية، وآخر المستجدات الداخلية والسياسية".

وأكد نعيم أن هذه اللقاءات تهدف لبحث سبل حل الأزمات الإنسانية في قطاع غزة، وتثبيت التهدئة، ومناقشة دفع المصالحة الفلسطينية.