أجواء ماطرة وباردة

توقع الراصد الجوي داوود الطروة أن يطرأ اليوم الخميس انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم غد الجمعة يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تزيد الإحساس بالبرودة.

وفي يوم السبت يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتزيد الإحساس بالبرودة.

وفي يوم الأحد يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وخلال ساعات ما بعد الظهر والمساء تكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وفي يوم الاثنين يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.