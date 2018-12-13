الجهاد الإسلامي: دماء الشهداء لن تذهب هدراً وجذوة المقاومة لن تنطفئ

أكدت حركة الجهاد الإسلامي اليوم الخميس، إن الدماء الزكية الطاهرة التي خضبت تراب أرضنا المبارك، لن تذهب هدراً بإذن الله تعالى، وهي أمانة في أعناقنا وفي عنق كل حر يأبى الخنوع والاستسلام.

واحتسبت الحركة خلال بيان لها وصل "فلسطين اليوم" الشهيد: أشرف وليد نعالوة منفذ العملية الفدائية في مستوطنة "بركان" , والشهيد صالح عمر البرغوثي منفذ العملية البطولية في مستوطنة "عوفرا" .

وشدد الحركة على أن المقاومة نهج متواصل، وستبقى جذوة المقاومة متقدةً في الدفاع عن الأرض والشعب والمقدسات. وإننا نعاهد الله تعالى ألا نحيد عن هذا النهج حتى العودة والتحرير بإذن الله.

داعيةً جماهير شعبنا في كل مكان، إلى تصعيد المواجهات وإعلان الغضب في وجه الاحتلال.

وحيت الحركة جماهير شعبنا وأهلنا الذين انتفضوا في وجه الاحتلال وواجهوا قواته وعصاباته المجرمة دفاعاً عن أرضهم ورفضاً للارهاب والقتل الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

ويشار الى قوات الاحتلال اغتالت فجر اليوم الخميس، المطارد أشرف نعالوة منفذ عملية بركان، والشاب صالح عمر البرغوثي منفذ عملية عوفرا، خلال عمليتين عسكريتين في مخيم عسكر بمدينة نابلس، وفي رام الله في الضفة الغربية المحتلة.