الأكبر منذ عدة أشهر.. اعتقالات في الضفة والقدس تطال 46 مواطناً

شنّت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات واسعة في مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلتين، أسفرت عن اعتقال 46 مواطنًا فلسطينيًا؛ بينهم والد شهيد وأسرى محررون.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر والقيادي في حركة "حماس"، عمر صالح البرغوثي؛ والد الشهيد صالح البرغوثي (الذي أعدم الليلة الماضية شمال مدينة رام الله) عقب دهم منزله في بلدة كوبر شمالي المدينة.

وأشار شهود العيان إلى أن الاعتقالات طالت عاصف البرغوثي، شقيق الشهيد، واثنين من أقاربه وثلاثة مواطنين من بلدة كوبر، ليصل مجموع الاعتقالات لـ 8 حالات.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر فازع صوافطة، وهو قيادي في حركة "حماس"، عقب دهم منزله في طوباس، بالإضافة لمواطنين اثنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسرى المحررين؛ فوزي وعنان ورائد وأمجد بُشكار، عقب اقتحام منازلهم في مخيم عسكر الجديد شرقي مدينة نابلس.

جدير بالذكر أن قوات الاحتلال "اغتالت" المُطارد أشرف نعالوة في منزل لعائلة بُشكار في مخيم عسكر للاجئين الفلسطينيين فجر اليوم.

وطالت الاعتقالات الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين من بلدة سلواد شمال شرقي مدينة رام الله، والأسير المحرر بكر خريوش من مدينة طولكرم بالإضافة لشقيقين من المدينة، وشابًا آخر من بلدة دورا جنوبي الخليل.

وفي مدينة القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال 24 فلسطينيًا؛ بينهم مدير فرقة القدس الفنية مراد الزغاري من بلدة بيت حنينا شمالي المدينة، عقب دهم وتفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وقد توزعت الاعتقالات على النحو التالي؛ 22 فلسطينيًا من الضفة الغربية: 8 من كوبر شمالي رام الله، 3 من طوباس، 4 من مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس، 3 من سلواد شمال شرقي رام الله، 3 من طولكرم، وشابًا من دورا جنوبي الخليل. بالإضافة لـ 24 من القدس المحتلة.