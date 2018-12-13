البرغوثي: الضفة الغربية تعيش اجواء انتفاضة شعبية حقيقية

قال د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ان الضفة الغربية تعيش اجواء انتفاضة شعبية حقيقية، وأن جيش الاحتلال يواجه مواجهات من الشباب المقاومين في كل مكان يحاول اقتحامه.

وأكد البرغوثي ان جرائم الاحتلال بما في ذلك ما يقوم به من اقتحامات للبيرة ورام الله لليوم الرابع على التوالي، والهجمة الشرسة التي يشنها الان ضد بلدة كوبر المناضلة، وممارساته واعتقالاته في سردا وابوقش وحي الريحان والجلزون، لا يزيد الفلسطينيين الا تصميما على التصدي للاحتلال بالمقاومة الشعبية، و لا يعمق الا ادراكه بأن الاحتلال لن يردع الا بمقاومته والتصدي له.

وأكد البرغوثي انه بعد كل هذه الوقاحة والجرائم الاحتلالية لم يبق اي مبرر لاستمرار مايسمى بالتنسيق الامني او بقاء الانقسامات والخلافات الداخلية.