كيف تم كشف القوات الإسرائيلية الخاصة بخان يونس؟

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن أحد النساء اللواتي كن مع القوات الإسرائيلية الخاصة، تسبب بالكشف عن القوة في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت الصحيفة العبرية، إنه خلال التحقيقات الميدانية مع القوة، لاحظ عناصر حماس، أن المرأة كانت تجلس بين رجلين، الأمر الغريب والمستهجن، بحسب العادات والتقاليد المعمول بها بقطاع غزة.

وأضافت الصحيفة، أن أحد أفراد القوة الخاصة، وهو درزي، قام بالرد على كافة أسئلة عناصر حماس، وبلهجة محلية متقنة، دون اثارة الشكوك حول القوة.

ووفقا لصحيفة يسرائيل هيوم، خلال فحص بطاقات التعريف الشخصية "الهويات" لاحظ عناصر حماس، أن المرأة لا تمت بقرابة للرجال المتواجدين معها بالمركبة، وأنها كانت تجلس بينهم في سيارة تجارية، مما أثار الشكوك حولهم، وتم كشف أمر القوة.

وأشارت الصحيفة العبرية، الى أن مدينة عبسان الكبيرة، شرقي مدينة خانيونس، هي من المدن التي يعرف غالبية السكان بعضهم فيها، وأنه من السهل الكشف عن الغرباء بهذه المنطقة.