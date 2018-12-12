 النخالة: المتغيرات الحاصلة تفرض على فتح الاعتراف بمكونات جديدة لدي الشعب الفلسطيني والتعامل على أساس الشراكة

النخالة: الشرعية الفلسطينية كلها تخضع لسلطة الاحتلال المطلقة

النخالة: نشاطات السلطة الفلسطينية في الضفة تجري لصالح إسرائيل وامن الإسرائيليين

النخالة: فتح مشروع وطني كبير له نضاله لكن على فتح أنْ تدرك ان هناك شركاء في صناعة القرار

النخالة: مشروع التسوية مع "إسرائيل" قد فشل والوضع في الضفة الغربية أكبر دليل على ذلك

النخالة: المتغيرات الحاصلة تفرض على قيادة فتح الاعتراف بمكونات جديدة لدي الشعب الفلسطيني والتعامل على أساس الشراكة

النخالة: التنسيق الأمني يعطي دلالات تحالف وليس عداء مع الاحتلال

النخالة: حركة الجهاد الإسلامي صاحبة رؤية ومشروع وهي تخالف اتفاق السلطة مع الاحتلال الاسرائيلي