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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الكشف عن هوية صاحب الجثة التي عثر عليها بطولكرم

  • فلسطين اليوم - طولكرم
  • 21:19 - 12 ديسمبر 2018
جثة هامدة جثة هامدة
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كشفت الشرطة والنيابة العامة في طولكرم مساء اليوم الأربعاء عن هوية صاحب الجثة التي عثر عليها ظهر اليوم في قرية كفر عبوش جنوب طولكرم وهي جثة المواطن محمد حسين محارب عابد.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بان الشرطة أبلغت ظهر اليوم عن العثور على جثة داخل بئر فارغ بقرية كفر عبوش. على الفور تحركت قوة من الشرطة والنيابة والمباحث الجنائية وقوة من شرطة كفر زيباد للمكان وابلاغ الدفاع المدني للعمل على انتشال الجثة وباشرت الشرطة والنيابة إجراءات التحقيق.

وأضاف ارزيقات أنه وبناء على قرار نيابة طولكرم بالتحفظ على الجثة فقد تم تحويل الجثة إلى الطب العدلي لتشريحها للوقوف على أسباب الوفاة.

وكان قد سجل بلاغ فقدان للشاب بتاريخ 8/12/2018 وباشرت الشرطة البحث والتحري.

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