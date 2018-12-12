"إسرائيل" تطالب فرض عقوبات على لبنان وواشنطن ترفض

ذكرت صحيفة "هآرتس" "الإسرائيلية" نقلاً عن مسؤول "إسرائيلي"، أن الولايات المتحدة رفضت طلب "إسرائيل" بفرض عقوبات على لبنان والجيش اللبناني، من أجل تحميلهما المسؤولية عن حفر أنفاق حزب الله إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب المسؤول "الإسرائيلي"، فإن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طلب ذلك من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أثناء لقائهما في بروكسيل مطلع الأسبوع الماضي.

وكانت "إسرائيل" طلبت من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة لمناقشة أنفاق حزب الله على حدود لبنان.

مندوب "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة داني دانون وعد بتقديم صور للأنفاق في وقت لاحق، واتهم حزب الله وإيران بارتكاب جريمة حرب بسبب ما سماه "الأعمال العدوانية".

وأكد دانون أن "إسرائيل" لا ترغب في التصعيد العسكري وستكتفي بحماية الحدود، واصفاً العملية "بالمحدودة".

هذا وتراجعت "إسرائيل" عن تسمية عملية "درع الشمال" التي أعلنتها صباح الثلاثاء لتدمير ما قالت إنها أنفاق حفرها حزب الله من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال فلسطين المحتلة، إلى "نشاطات دفاعية" على الحدود الشمالية مع لبنان.