هايلي: ابن سلمان وحكومته يتحملان مسؤولية قتل خاشقجي

قالت هايلي إنه "يجب أن نوضح للسعوديين أننا لا نتسامح أو نتغاضى عن قتل خاشقجي"- جيتي

حمّلت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي الأربعاء، ولي العهد السعودي وحكومته المسؤولية عن قتل الصحفي السعودية جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، في تصريح متناقض مع موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من القضية.

وقالت هايلي خلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة NBC إنه "يجب أن نوضح للسعوديين أننا لا نتسامح أو نتغاضى عن قتل خاشقجي"، مشددة في الوقت ذاته على أنه "يجب على الولايات المتحدة العمل مع السعودية، لمساعدتها في قتال الحوثيين باليمن، ومحاربة حزب الله في لبنان ووكلاء إيرانيين في جميع أنحاء العالم".

وذكرت هايلي التي تغادر منصبها في الأمم المتحدة بداية العام المقبل، أنها "حاولت إنجاز مهمة وخدمة الولايات المتحدة داخل المنظمة الدولية"، مستبعدة الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأربعاء، إن التحقيقات في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول "ما زالت جارية لكن الولايات المتحدة ستحاسب من يتضح أنهم مسؤولون عن قتله".

ونقلت قناة فوكس نيوز الأمريكية تصريحات بومبيو، وذلك قبيل ساعات من تقديم مديرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جينا هاسبل إحاطة لزعماء مجلس النواب فيما يتعلق بقضية خاشقجي.