مجدلاني: قطاعان لن تشملهما إجراءات السلطة والخيارات مفتوحة تجاه حماس

كشف عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير د. أحمد مجدلاني أن قطاعي الصحة والتعليم في قطاع غزة لن تشملها الإجراءات العقابية، باعتبارها أهم قطاعات تمس حياة أبناء الشعب الفلسطيني.

ونوه مجدلاني في تصريحٍ لموقع النجاح الإخباري إلى أن الإجراءات قيد النقاش وكل الخيارات مفتوحة من أجل إلزام حماس على تطبيق ما تم الاتفاق عليه والعودة إلى الشراكة السياسية وإنهاء الانقسام.

وأوضح أن المسألة المطروحة الآن حول كيفية التعاطي مع الوضع الحالي في ضوء وصول جهود الأشقاء في مصر إلى طريق مسدود بشأن المصالحة.

ونوه إلى أنه ما يتم تداوله حول عقد انتخابات تشريعية بالضفة الغربية دون غزة أو استبدال المركزي في التشريعي بعد حله،جميعها تقديرات مبكرة غير دقيقة.

وقال "مسألة حل المجلس التشريعي سياسية بالدرجة الأولى ومرتبطة بقرار الوطني والمركزي، حيث يعد الأخير أعلى سلطة تشريعية بعد أن خوله الوطني بكامل الصلاحيات في دورته الأخيرة.