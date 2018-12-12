سماع دوي انفجارات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، عن سماع دوي انفجارات متتالية على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

وذكر موقع "النشرة" اللبناني نقلا عن مراسله في منطقة حاصبيا في جنوب لبنان، أن انفجارات ضخمة سمعت داخل مزارع شبعا المحتلة.

وأعقب الانفجارات تحليق كثيف للطيران الإسرائيلي في المنطقة، وأشار المراسل إلى أن جيش الاحتلال أطلق منطادا عسكريا في المنطقة.

وبحسب مصادر خاصة للموقع، فإن الأحداث والتطورات الأخيرة في المنطقة مرتبطة بمناورات يقوم بها جيش الاحتلال داخل مزارع شبعا تمتد إلى الجولان المحتل.

وأعلن جيش الاحتلال، يوم الثلاثاء 4 كانون الأول/ ديسمبر، عن إطلاقه لعملية "الدرع الشمالي" من أجل البحث عما قال إنها "أنفاق عابرة للحدود" وتدميرها.