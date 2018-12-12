ليبرمان: تحويل الأموال لحماس سبب استقالتي

جدد وزير الحرب الإسرائيلي المستقيل، أفيغدور ليبرمان، اليوم الأربعاء، تأكيده على أن أحد الأسباب الرئيسية التي دفعته لتقديم استقالته من منصبه، تحويل الأموال القطرية البالغة 15 مليون دولار إلى حركة "حماس".

وأضاف ليبرمان في تغريدة عبر تويتر: "أنا عارضت بشدة تحويل الأموال عندما كنت داخل الحكومة، وأنا ضدها الآن".

وطالب ليبرمان رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإغلاق "خط أنابيب المال الذي يستخدم ضد سكان إسرائيل شكل فوري".

يذكر أن ليبرمان قدّم استقالته من منصب وزير الجيش منتصف نوفمبر الماضي، وذلك عقب تصعيد عسكري مع المقاومة الفسطينية في غزة استمر لمدة 48 ساعة.