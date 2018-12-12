3 خطوات لعلاج فطريات القدم

تعد فطريات الأقدام أكثر من مشكلة ‫جمالية، حيث إنها لا تجعل الأقدام تبدو بمظهر قبيح فحسب، بل يمكن أن ‫تتسبب في مشاكل صحية أيضا. لذا ينبغي علاجها في أسرع وقت ممكن للحيلولة ‫دون انتشارها ومهاجمتها لأجزاء أخرى من الجسم.

و‫قال البروفسور فيليب بابيلاس إن فطريات الأقدام تمثل مشكلة عندما تتوغل ‫إلى داخل الجسم عبر الشقوق والجروح الصغيرة مسببة التهابات، مشيرا إلى أنه في حال عدم علاجها يمكن أن تنتشر وتهاجم أظافر القدم وتتسبب في ‫خشونتها وتقصفها.

وأضاف طبيب الأمراض الجلدية الألماني أن الفطريات يمكن أن تهاجم أيضا ‫الكعب والساق وصولا إلى المقعدة مسببة الشعور بحرقان وحكة شديدة.

‫ومن جانبها، أوضحت اختصاصية العناية بالأقدام الألمانية تاتيانا بفيرزيش ‫أنه يمكن الاستدلال على الإصابة بفطريات الأقدام من خلال ملاحظة بعض ‫الأعراض مثل ترقق وتورم الجلد بين الأصابع أو ظهور قشور في نطاق الكعب ‫أو نشوء بثور حمراء بباطن القدم بالكامل.

‫وبدورها أشارت الصيدلانية الألمانية أورسولا زيلربيرغ إلى أنه يتعين على ‫أصحاب الأمراض المزمنة، كالروماتيزم والسكري، استشارة طبيب أمراض جلدية ‫فور ملاحظة أعراض الإصابة بفطريات الأقدام، الأمر الذي ينطبق أيضا على ‫الحوامل والأطفال، وذلك لفحص ما إذا كانت هذه الأعراض تشير إلى الإصابة ‫بأمراض جلدية أخرى كالصدفية أو التهاب الجلد العصبي.

‫وبخلاف ذلك، يمكن للمرء مواجهة فطريات الأقدام عبر التالي:

استعمال المستحضرات ‫المضادة للفطريات، التي لا تحتاج إلى وصفة ‫الطبيب.

ولهذا الغرض توضع المستحضرات حول موضع الإصابة بمعدل مرة ‫إلى مرتين يوميا، مع مراعاة بدء العلاج بسرعة للحيلولة دون انتشار ‫الفطريات إلى أجزاء أخرى من الجسم. ‫وينبغي أن يستمر العلاج لمدة لا تقل عن أسبوعين.

ينبغي غسل البياضات، التي ‫تتلامس مع الفطريات يوميا في درجة حرارة 60 مئوية من أجل قتل الجراثيم. ‫وينطبق ذلك أيضا على الجوارب والمناشف.

يمكن تطهير وتعقيم الحذاء ‫من الداخل بواسطة مستحضر مخصص لهذا الغرض، ويمكن الحصول عليه من ‫الصيدلية.

تدابير وقائية

‫وبعد الشفاء من فطريات الأقدام، ينبغي على المريض اتخاذ بعض التدابير ‫الوقائية للحيلولة دون الإصابة بفطريات الأقدام مجددا. وتتمثل هذه ‫التدابير في:

عدم السير حافيا في حمامات الساونا والسبا وغرف الفنادق.

تجفيف الأقدام والفراغات بين الأصابع جيدا بعد الاستحمام.

‫ارتداء حذاء مريح ذي مقاس ‫مناسب ومصنوع من خامة جيدة التهوية.