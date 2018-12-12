تهديدات الاحتلال باغتيال الرئيس على طاولة مجلس الامن

أعلن مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور عن اقتراب إنجاز مذكرة رسمية احتجاجية على تهديدات الاحتلال لشخص الرئيس محمود عباس باغتياله، واقتحام قبة الصخرة في القدس، والاعتداء على المؤسسات الوطنية، لا سيما وكالة "وفا"، وسيتم توجيهها إلى رئيس مجلس الأمن، ومن ثم إلى مجلس الأمن عبر الرئيس، ومنه إلى الأمين العام ورئيسة الجمعية العامة من قبل بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة، لمطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ازاء كل ذلك.

وكشف منصور لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم، عن اجتماع لمجلس السفراء العرب في نيويورك غدا لتقييم تجربة مشروع القرار الأميركي بإدانة المقاومة الفلسطينية، والذي فشل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك استعدادا لأية هجمة جديدة تقوم بها الادارة الأميركية ضد قرارات الأمم المتحدة.

وشن مستوطنون خلال اليومين الماضيين حملة تحريض ضد الرئيس عباس، ونشروا بوسترات كبيرة على الحواجز العسكرية، تحرض على اغتيال الرئيس عباس.