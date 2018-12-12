عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم الأربعاء، من جهة باب المغاربة، بحراسة أمنية مشددة من شرطة الاحتلال.

وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، فإن 81 متطرفًا بينهم 40 طالبًا من طلاب المعاهد والجامعات اليهودية اقتحموا المسجد الأقصى على عدة مجموعات، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته بحراسة شرطية مشددة.

وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى، واحتجزت بعض هوياتهم عند الأبواب، لحين خروجهم منه.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا (عدا الجمعة والسبت) لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة، وعلى فترتين صباحية ومسائية، فيما تزداد وتيرتها فترة الأعياد اليهودية.