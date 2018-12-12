21 مليون يورو من ألمانيا لإعادة إعمار مخيم نهر البارد

تبلغت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني من رئاسة مجلس الوزراء اللبناني أن الحكومة الألمانية قررت تقديم 21 مليون يورو، مخصصة لاستكمال عملية إعادة إعمار مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين .

وجاء هذا الدعم تلبية لطلب تقدم به رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري، خلال مؤتمر بروكسل الثاني لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، الذي عُقد في العاصمة البلجيكية في شهر نيسان الماضي، برئاسة الاتحاد الأوروبي، ومشاركة وفود أكثر من 80 دولة، من بينها لبنان.

وسيتم البحث في تفاصيل آليات هذه المساعدة مطلع العام المقبل 2019، خلال اجتماع سيُعقد بين السفارة الألمانية في بيروت ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، بوصفها الهيئة الحكومية المعنية بالسياسات العامة التي تعالج قضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان.

ورحب رئيس لجنة الحوار حسن منيمنة الذي يشارك في مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة الذي يعقد دورته الـ101، بمقر الجامعة العربية في القاهرة بالدعم الألماني المهم في توقيته، ولإنجاز جزء من المراحل الأخيرة من إعادة إعمار مخيم نهر البارد خلال العام 2019.

ودعا الدول المانحة إلى تقديم المزيد من المساعدات ليتم انجاز المرحلة الأخيرة من المشروع، الذي ما زال بحاجة الى ما يقارب 80 مليونا إضافية. كما دعا بعض الدول العربية التي تعهدت خلال مؤتمر فيينا بالمساهمة في إعادة إعمار المخيم إلى تنفيذ تعهداتها بهذا الصدد لتلبية الاحتياجات المالية، لدفع عجلة الإعمار وفق المخطط المرسوم.

بدوره، شكر سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور الجهود التي يبذلها الحريري، ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ممثلة برئيسها، لاستكمال عملية اعادة اعمار مخيم نهر البارد، مشيدا بالدعم الألماني، الذي يساعد في تسريع عملية اعادة الاعمار، ومشيدا بالتزام ألمانيا بتعهداتها.

ودعا دبور الدول المانحة في مؤتمر فيينا للالتزام بتعهداتها لإنجاز مشروع اعمار المخيم في اسرع وقت ممكن.