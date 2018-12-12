خطة "إسرائيلية" لبناء "حي السفارات" بالقدس المحتلة

تعمل وزارة البناء والإسكان" الإسرائيلية"، على نشر خطة لإنشاء "حي السفارات" في القدس المحتلة بهدف تشجيع سفارات العالم كافة لنقلها إلى المنطقة.

وبحسب ما نشرته القناة العبرية السابعة، اليوم الأربعاء، فإنّه سيتم إنشاء الحي الجديد بجوار حي تلبيوت الشرقي في المدينة. مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن يشمل الحي 9 مناطق منفصلة بمساحة 100 دونم.

من جانبها ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن هذه الخطوة جاءت من الوزير يؤاف غالانت بهدف جذب انتباه دول العالم لنقل سفاراتها إلى القدس.

وأشارت إلى تصريحات للوزير غالانت قال فيها "إن هذه الأراضي المخصصة للدول التي ستنقل سفاراتها إلى القدس محدودة، وأنها آخذة بالنقصان".