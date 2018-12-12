غزة تودع الشهيد الطفل "أحمد أبو عابد"

شيع الآلاف، ظهر اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد الطفل أحمد ياسر أبو عابد (4 أعوام و8 شهور)، والذي استشهد متأثرًا بجراح أصيب بها في الجمعة الماضية شرق خان يونس جنوب غزة.

وانطلق موكب التشييع من منزل الشهيد بمدينة خان يونس للصلاة عليه، ومواراته الثرى بمقبرة الشهداء.

واستشهد "أبو عابد" مساء أمس الثلاثاء، متأثرًا بجراح أصيب بها أثناء مشاركته في مسيرة العودة وكسر الحصار الجمعة الماضية شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وانطلقت مسيرة العودة وكسر الحصار في 30 من أذار الماضي بالمناطق الشرقية لقطاع غزة، بمشاركة آلاف الفلسطينين أسبوعيًا، للمطالبة بحق العودة ورفع الحصار "الإسرائيلي" المتواصل على غزة منذ أكثر من 12 عامًا.

وأدى قمع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" للمسيرات التي تتصاعد أيام الجمعة، إلى ارتقاء أكثر من 220 شهيدًا؛ فيما أصيب نحو 22 ألفًا آخرين بجراح متفاوتة.



























