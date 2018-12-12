هآرتس: الولايات المتحدة رفضت طلباً إسرائيلياً بفرض عقوبات على لبنان

ذكرت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الولايات المتحدة رفضت طلبا إسرائيليا بفرض عقوبات على لبنان والجيش اللبناني، كي يتحملان المسؤولية عن حفر أنفاق حزب الله العابرة إلى دولة الاحتلال، وانتهاك قرار الأمم المتحدة 1701. ووفقا للمسؤول فقد طلب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ذلك من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حينما التقى به في بروكسل، في مطلع الأسبوع الماضي. وقد وافقت الولايات المتحدة على صياغة حزمة صارمة من العقوبات ضد حزب الله، الأمر الذي سيفرض مصاعب على الحزب لكنها أوضحت أن علاقاتها مع لبنان قوية، حتى على المستوى العسكري، وأنها لا تنوي إلحاق الأذى بهم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ بداية عملية "الدرع الشمالي"، تحاول "إسرائيل"، على المستويين السياسي والعسكري، خلق معادلة تعتبر لبنان وحزب الله جهة واحدة. هكذا كان الحال مع الإعلان الأول للناطق باسم جيش الاحتلال في بداية العملية وكذلك في البيانات التي جاءت بعده، والتي اعتبرت أن "مسؤولية حفر الأنفاق من قبل حزب الله في جنوب لبنان تقع على عاتق الحكومة اللبنانية".

وكرر الوزير نفتالي بينت نفس الرسالة عندما قال: "حزب الله يساوي لبنان. إسرائيل ليست بحاجة إلى التعامل مع حزب الله ككيان منفصل عن لبنان، كما فعلنا في حرب لبنان الثانية، لأن القدرة على انتزاع تلك الصواريخ من منازل المدنيين غير قائمة، ولأن حزب الله أصبح جزءاً أساسياً ومركزياً من دولة لبنان السيادية".

ويبدو ان الرفض الأمريكي هو الذي جعل نتنياهو يخفف، في الأيام الأخيرة، من تصريحاته ضد لبنان، وقوله إن "إسرائيل تتوقع إدانة قاطعة لحزب الله وفرض عقوبات أخرى على حزب الله، والتنديد ومطالبة الحكومة اللبنانية بالتوقف عن السماح لحزب الله باستخدام أراضيها لشن هذه الهجمات على إسرائيل".