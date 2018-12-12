نتنياهو أمام اختيار صعب: الجيش أو الخارجيّة

قالت صحيفة يسرائيل هيوم، اليوم الأربعاء، إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي سيكون خلال الأيام المقبلة أمام تحد صعب، يتمثل في المحافظة على حقيبة الجيش والخارجية معًا كما هو الحال الآن.

وينص القانون الإسرائيلي أنه وبعد 90 يومًا من تاريخ استقالة الوزير يتم استبداله ما لم يوافق الكنيست على تمديد الفترة.

وألمح نتنياهو خلال مؤتمر السفراء الإسرائيليين، خلال الأيام الماضية أنه قد يعين وزيرًا للخارجية قريبًا، في محاولة منه للاحتفاظ بوزارة الجيش لنفسه.

وقال وزير كبير للصحيفة إن نتنياهو سيطلب تمديد فترة عمله كقائم بأعمال وزارة الجيش، على أن يتم منحه الوقت لتعيين وزير للخارجية. مرجحًا أن تشهد الفترة المقبلة حالة من الصراع بين الوزراء على منصب الخارجية.